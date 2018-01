Оставьте ненужные споры

Вечером 15 января в Лондоне скончалась солистка культовой ирландской группы The Cranberries Долорес О’Риордан. Ей было 46 лет. Причины ее смерти не разглашаются. Известно только, что тело певицы было обнаружено в одном из лондонских отелей. Она приехала в британскую столицу для записи новой композиции.

Долорес начала петь с самого детства. В пять лет она выступала в церковном хоре, в 12 уже сочиняла свои первые песни. Она была младшим ребенком в многодетной семье. Девушка присоединилась к группе, когда ей было 18 лет. Придя в коллектив, она одновременно стала писать и исполнять песни. На тот момент группа называлась The Cranberry Saw Us. Долорес откликнулась на объявление в местной газете своего родного города Лимерика. Уже спустя год группа сменила название и записала демо-альбом, который был разослан по местным музыкальным магазинам. На группу тотчас обратили внимание музыкальные критики, вслед за этим поступили первые предложения от звукозаписывающих компаний. Дебютные концерты группы были холодно встречены публикой и журналистами, которые еще недавно расхваливали подающих надежды музыкантов.

Но успех не заставил долго себя ждать: выпущенная в 1993 году пластинка «Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We» впоследствии стала дважды платиновой в Великобритании и пятикратно платиновой в США. Только за первый год в Америке распродали миллион экземпляров. После этого группа начала в буквальном смысле строгать хит за хитом и стала одной из самых модных групп 1990-х.

Сингл «Zombie», записанный год спустя, вошел в топы мировых чартов и прославил ирландцев на весь мир. Эта песня была написана после теракта в Уоррингтоне в Великобритании, во время которого погибли двое детей. Эта песня — призыв к миру и одновременно критика Ирландской национальной армии (ИРА). Именно эту террористическую организацию и сравнивают с зомби. За эту композицию группа удостоилась награды телеканала MTV «Лучшая песня» 1995 года. Альбом No Need to Argue стал самым успешным в истории группы. The Cranberries отправились в мировое турне.

Тогда же, в 1993 году, Долорес О’Риордан встречает Дона Бертона — тур-менеджера группы Duran Duran. Спустя год они поженились. В браке у пары родились трое детей: сын и две дочери. Сейчас ее сыну Тэйлору 20 лет, дочерям Молли и Дакоте — 16 и 12 лет. В 2014 году после 20 лет брака они с Бертоном развелись. Долорес всегда подчеркивала, как важны для нее семья и дети.

— Лучшее время моей жизни было проведено дома с семьей. Я люблю быть мамой. Мои дети не воспринимают меня как знаменитость, для них я просто мама, – говорила О’Риордан. После расставания с мужем Долорес постоянно жила в отелях, ее дети остались с мужем в Канаде.

Из-за рождения детей Долорес делала несколько перерывов в карьере. В 2003 году коллектив приостановил концертную деятельность и объявил о временном отпуске. Он продолжался почти семь лет. Это время Долорес занималась сольной карьерой. За эти годы были написаны 32 песни, значительная часть которых посвящена родным певицы. В итоге в 2007 году Долорес О’Риордан записывает дебютный сольный альбом — «Are You Listening?», который разительно отличался от творчества The Cranberries. В него вошли 12 песен, в том числе «Ordinary Day» и «When We Were Young». Второй сольный альбом был написан спустя два года.

В 2009 году в эфире нью-йоркской радиостанции Долорес объявила о воссоединении группы. Тогда же коллектив возобновил гастроли: The Cranberries отправились в тур по Северной Америке и Европе, где помимо старых хитов исполняли синглы с новых альбомов солистки. Впрочем, коммерческого успеха эта пластинка не имела.

долорос 2 Фото: Global Look Press/Armando Gallo

В 2014 году солистку The Cranberries задержали в аэропорту города Шеннон в Ирландии. Ее обвинили в нападении на стюардессу, двух сотрудников аэропорта. Певица признала себя виновной, тогда же врачи обнаружили у нее биполярное расстройство. Долорес избежала тюрьмы: ей назначили штраф в размере €600, которые были потрачены на благотворительность. Ее адвокат настаивал на том, что певица находилась в тяжелом эмоциональном состоянии из-за разрыва с мужем.

20110729_zaf_c40_034 Вокалистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в возрасте 46 лет. На фото: певица во время выступления в Пекине, 2011 год Фото: Global Look Press 20120509_zaf_v53_014 О смерти певицы сообщила государственная телерадиокомпания Ирландии. На фото: концерт в Онтарио, Канада, 2012 год Фото: Global Look Press 20121009_gaf_u39_026 О’Риордан была обнаружена мертвой в одном из отелей Лондона. На фото: вокалистка The Cranberries во время концерта в Берлине, 2012 год Фото: Global Look Press/Marc Tirl 2018-01-15T172254Z_1030173114_RC165EB1B8E0_RTRMADP_3_PEOPLE-DOLORESORIORDAN Певица во время концерта в Албании, 2007 год Фото: REUTERS/Arben Celi/File Photo 20121127_zaf_p34_373 Долорес выступает во Франции, 2012 год Фото: Global Look Press GettyImages-56327578 Во время выступления на ватиканском Рождественском концерте, 2005 год Фото: Getty Images 2018-01-15T172259Z_339715430_RC117FCABBE0_RTRMADP_3_PEOPLE-DELORESORIORDAN Долорес на сцене со своей наградой European Border Breakers Awards в Каннах, 2008 год Фото: REUTERS/Gilbert Tourte/File Photo GettyImages-621052358 На сцене в Дублине, 1995 год Фото: Getty Images TASS_13745787 Долорес О’Риордан в 2015 году в Ирландии Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Niall Carson

После инцидента Долорес на некоторое время ушла в тень, но в 2016 году объявила, что готова полностью погрузиться в работу. На следующий год группа выпустила последний альбом «Something else», в котором содержатся неизданные и переработанные версии самых популярных композиций группы. В мае 2017 года группа была вынуждена отменить концерты в Европе из-за проблем со здоровьем О’Риордан. Незадолго до Рождества Долорес объявила на странице группы, что чувствует себя лучше и «хихикает впервые за месяцы».