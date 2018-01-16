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Продажи альбомов The Cranberries взлетели на фоне смерти солистки

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Фото: Global Look Press
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Внезапная смерть солистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан спровоцировала резкий рост продаж альбомов коллектива.

Так, спрос на сборник Something Else увеличился на более чем 900 000%.

Кроме того, растут продажи альбомов Are You Listening?, Everybody Else Is Doing It и некоторых других, сообщает таблоид TMZ.

Как сообщал портал iz.ru, тело 46-летней Долорес О’Риордан было найдено в номере отеля в Лондоне, куда вокалистка приехала записывать новую песню.

Причина смерти пока неизвестна.

The Cranberries — одна из известнейших ирландских групп за последние 20 лет. Коллектив добился успеха с приходом О’Риордан.

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