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Скончалась вокалистка группы The Cranberries

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Фото: commons.wikimedia.org/Amarvudol
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Вокалистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан ушла из жизни в возрасте 46 лет. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Ирландии.

Она была обнаружена мертвой в одном из отелей. Причина смерти пока неизвестна.

В свою очередь, таблоид TMZ отмечает, что певица находилась в Лондоне, где участвовала в сеансе звукозаписи. Представитель группы сказал, что она скончалась «внезапно».

«Члены семьи были опустошены этой ужасной новостью и попросили не тревожить их в это трудное время», — отметил он.

The Cranberries была одной из известнейших ирландских групп за последние 20 лет. Музыканты добились успеха с приходом О’Риордан в коллектив. Такие хиты, как Zombie, Animal Instinct, Ode To My Family, попали в ротацию крупнейших радиостанций.

Группа продала более 40 млн копий альбомов по всему миру.

С 2003 года Долорес О’Риордан начала сольную карьеру. Певица состояла в браке с бывшим менеджером группы Duran Duran, в этом браке родилось пятеро детей.

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