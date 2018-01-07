Скончалась французская певица Франс Галль

Французская певица Франс Галль скончалась на 71-ом году жизни. Несколько лет артистка боролась с онкологическим заболеванием.

«Франс Галль 7 января отошла в Чистый рай после двух лет сражения с рецидивом рака, которое она вела в тайне и с достоинством», – приводит слова её представителя агентство AFP.

Певица родилась в музыкальной семье в Париже в 1947 году. Серьезную карьеру она начала через 16 лет, записав несколько синглов.

Еще через два года француженка победила на конкурсе «Евровидение».

Некоторое время в карьере Галль был спад, но затем, уже со своим мужем, известным композитором и певцом Мишелем Берже, певица вновь начала плодотворно работать, что принесло ей широкую популярность.

Среди её известных песен: «Все для музыки», «Сопротивление», «Он играл на фортепиано», «Дебранш», а также «Сезанн рисует».

Галль участвовала в рок-опере «Стармания», пела с Элтоном Джоном и другими известными артистами.