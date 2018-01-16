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Юрий Лоза высказался о музыке группы The Cranberries

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Фото: РИА Новости/Антон Белицкий
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Российский певец, композитор, автор знаменитой песни «Плот» Юрий Лоза в интервью порталу iz.ru заявил, что музыка ирландской рок-группы The Cranberries «не согревает русскую душу».

Напомним, вокалистка The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась 15 января в возрасте 46 лет. Ее тело нашли в одной из гостиниц Лондона, куда она приехала для участия в коротком сеансе звукозаписи. Позже выяснилось, что исполнительница хотела встретиться с хард-рок-группой Bad Wolves и записать с ними новую версию культовой композиции Zombie.

«Эта музыка близка для англосаксов. Англосаксы доминируют сейчас, они навязывают свое мнение. Я не очень понимаю, каким образом это касается нас. Мы же не обращаем внимание на смерть корейских исполнителей или таиландских. Хотя они брали больше лайков у себя на Востоке. Ирландская музыка от нас так же далека, как корейская или китайская. Мы (русские) не слушаем эту музыку», — сказал Лоза.

По мнению российского певца, популярность в России культовой композиции Zombie стала возможна из-за активной эфирной раскрутки.

«Это просто раскрученный хит. Не значит, что он согрел душу хоть одного россиянина. Славянскую душу она никак не греет. У нас другой мелодический строй. Эта другая музыка, это кельтские напевы. Она была раскручена, и ее каким-то образом подхватили», — подчеркнул Лоза.

По словам российского певца, если бы Долорес О'Риордан спела свою песню пятьдесят лет назад, то мы бы о ней ничего не знали, потому что англосаксы ее не «пробили бы и не сделали популярной». Точно так же, как и английский язык сегодня стал номером один в мире, хотя еще сто лет назад на нем очень мало говорили.

Внезапная смерть солистки ирландской рок-группы Долорес О'Риордан спровоцировала резкий рост продаж альбомов коллектива. Так, спрос на сборник Something Else увеличился на более чем 900 000%

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