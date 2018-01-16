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Гитарист Дейв Дэвис видел солистку The Cranberries незадолго до смерти

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Фото: ТАСС/Алексей Филиппов
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Гитарист британской группы The Kinks Дейв Дэвис общался с солисткой ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан незадолго до ее смерти.

По словам мужчины, они встречались перед католическим Рождеством и обсуждали планы совместного творчества.

Дэвис отметил, что Долорес выглядела здоровой и счастливой.

Как сообщал портал iz.ru, тело 46-летней вокалистки The Cranberries было обнаружено в одном из отелей Лондона 15 января.

В столицу Великобритании О'Риордан приехала, чтобы записать свою новую песню.

Слова поддержки и соболезнования ее родным и близким выразили президент Ирландии, музыканты, а также звезды шоу-бизнеса.

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