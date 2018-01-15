Президент Ирландии соболезнует в связи со смертью солистки The Cranberries

Президент Ирландии Майкл Хиггинс выразил соболезнования в связи со смертью вокалистки рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан.

«Для ее семьи и всех тех, кто поддерживает ирландскую музыку, ирландских музыкантов и исполнителей, ее смерть будет большой потерей», — говорится в заявлении президента.

Солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в понедельник в Лондоне в возрасте 46 лет.

В Скотленд-Ярде отметили, что тело О’Риордан было обнаружено в отеле на улице Парк-лейн. На начальном этапе следствия смерть расценивается как «необъяснимая».