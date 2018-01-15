Полиция не смогла назвать причину смерти солистки The Cranberries

Лондонская полиция приступила к расследованию причин кончины солистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан. На начальном этапе следствия ее смерть расценивается как «необъяснимая».

В Скотленд-Ярде отметили, что тело О’Риордан было обнаружено в отеле на улице Парк-лейн. Смерть была констатирована на месте, передает ТАСС.

«На данном начальном этапе смерть расценивается как необъяснимая. Следствие продолжается», — отметили в полиции.

Как писал портал iz.ru, солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в понедельник, 15 января, в возрасте 46 лет. Она находилась в Лондоне и участвовала в записи нового альбома. Представитель The Cranberries подчеркивал, что девушка скончалась «внезапно».

The Cranberries — одна из самых известных групп Ирландии. Коллектив добился успеха после прихода Долорес О’Риордан. Рок-группа продала более 40 млн копий альбомов по всему миру. В 2003 году О’Риордан покинула коллектив и начала сольную карьеру.