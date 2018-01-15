Галанин рассказал о роли О'Риордан в успехе группы The Cranberries
Российский рок-музыкант Сергей Галанин рассказал о роли скончавшейся певицы Долорес О'Риордан в успехе ирландской группы The Cranberries.
Он отметил, что голос певицы «был отличительным свойством этой группы».
«У нее был оригинальный голос, ее ни с с кем нельзя было спутать», — заявил Галанин.
Как сообщал портал iz.ru, тело О'Риордан было обнаружено в одном из отелей Лондона 15 января. Певица ушла из жизни в возрасте 46 лет.
В составе The Cranberries О'Риордан исполнила такие хиты, как Zombie, Animal Instinct, Ode To My Family. Все три песни попали в ротацию крупнейших радиостанций.
Певица покинула состав группы, продавшей в мире порядка 40 млн пластинок, в 2003 году и начала сольную карьеру.