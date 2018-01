Галанин рассказал о роли О'Риордан в успехе группы The Cranberries

Российский рок-музыкант Сергей Галанин рассказал о роли скончавшейся певицы Долорес О'Риордан в успехе ирландской группы The Cranberries.

Он отметил, что голос певицы «был отличительным свойством этой группы».

«У нее был оригинальный голос, ее ни с с кем нельзя было спутать», — заявил Галанин.

Как сообщал портал iz.ru, тело О'Риордан было обнаружено в одном из отелей Лондона 15 января. Певица ушла из жизни в возрасте 46 лет.

20110729_zaf_c40_034 Вокалистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в возрасте 46 лет. На фото: певица во время выступления в Пекине, 2011 год Фото: Global Look Press 20120509_zaf_v53_014 О смерти певицы сообщила государственная телерадиокомпания Ирландии. На фото: концерт в Онтарио, Канада, 2012 год Фото: Global Look Press 20121009_gaf_u39_026 О’Риордан была обнаружена мертвой в одном из отелей Лондона. На фото: вокалистка The Cranberries во время концерта в Берлине, 2012 год Фото: Global Look Press/Marc Tirl 2018-01-15T172254Z_1030173114_RC165EB1B8E0_RTRMADP_3_PEOPLE-DOLORESORIORDAN Певица во время концерта в Албании, 2007 год Фото: REUTERS/Arben Celi/File Photo 20121127_zaf_p34_373 Долорес выступает во Франции, 2012 год Фото: Global Look Press GettyImages-56327578 Во время выступления на ватиканском Рождественском концерте, 2005 год Фото: Getty Images 2018-01-15T172259Z_339715430_RC117FCABBE0_RTRMADP_3_PEOPLE-DELORESORIORDAN Долорес на сцене со своей наградой European Border Breakers Awards в Каннах, 2008 год Фото: REUTERS/Gilbert Tourte/File Photo GettyImages-621052358 На сцене в Дублине, 1995 год Фото: Getty Images TASS_13745787 Долорес О’Риордан в 2015 году в Ирландии Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Niall Carson

В составе The Cranberries О'Риордан исполнила такие хиты, как Zombie, Animal Instinct, Ode To My Family. Все три песни попали в ротацию крупнейших радиостанций.

Певица покинула состав группы, продавшей в мире порядка 40 млн пластинок, в 2003 году и начала сольную карьеру.