Кормухина выразила сожаление в связи со смертью солистки The Cranberries

Певица Ольга Кормухина выразила сожаление в связи со смертью вокалистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан.

Она отметила, что артистка была «самобытной», и назвала группу «ярчайшим явлением».

«Сейчас мало таких выделяющихся, выдающихся групп, артистов. Она была одной из них», — заявила Кормухина.

Как сообщал портал iz.ru, О’Риордан умерла в возрасте 46 лет. Тело артистки было обнаружено в одном из отелей Лондона 15 января.

20110729_zaf_c40_034 Вокалистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в возрасте 46 лет. На фото: певица во время выступления в Пекине, 2011 год Фото: Global Look Press 20120509_zaf_v53_014 О смерти певицы сообщила государственная телерадиокомпания Ирландии. На фото: концерт в Онтарио, Канада, 2012 год Фото: Global Look Press 20121009_gaf_u39_026 О’Риордан была обнаружена мертвой в одном из отелей Лондона. На фото: вокалистка The Cranberries во время концерта в Берлине, 2012 год Фото: Global Look Press/Marc Tirl 2018-01-15T172254Z_1030173114_RC165EB1B8E0_RTRMADP_3_PEOPLE-DOLORESORIORDAN Певица во время концерта в Албании, 2007 год Фото: REUTERS/Arben Celi/File Photo 20121127_zaf_p34_373 Долорес выступает во Франции, 2012 год Фото: Global Look Press GettyImages-56327578 Во время выступления на ватиканском Рождественском концерте, 2005 год Фото: Getty Images 2018-01-15T172259Z_339715430_RC117FCABBE0_RTRMADP_3_PEOPLE-DELORESORIORDAN Долорес на сцене со своей наградой European Border Breakers Awards в Каннах, 2008 год Фото: REUTERS/Gilbert Tourte/File Photo GettyImages-621052358 На сцене в Дублине, 1995 год Фото: Getty Images TASS_13745787 Долорес О’Риордан в 2015 году в Ирландии Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Niall Carson

Полиция британской столицы приступила к расследованию смерти артистки. На данном этапе расследования она рассматривается как «необъяснимая».

The Cranberries — одна из самых известных групп Ирландии. Коллектив добился успеха после прихода Долорес О’Риордан. Рок-группа продала более 40 млн копий альбомов по всему миру. В 2003 году О’Риордан покинула коллектив и начала сольную карьеру.