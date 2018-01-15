Прямой эфир

Кормухина выразила сожаление в связи со смертью солистки The Cranberries

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Певица Ольга Кормухина выразила сожаление в связи со смертью вокалистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан. 

Она отметила, что артистка была «самобытной», и назвала группу «ярчайшим явлением».

«Сейчас мало таких выделяющихся, выдающихся групп, артистов. Она была одной из них», — заявила Кормухина.

Как сообщал портал iz.ru, О’Риордан умерла в возрасте 46 лет. Тело артистки было обнаружено в одном из отелей Лондона 15 января.

20110729_zaf_c40_034
Вокалистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в возрасте 46 лет. На фото: певица во время выступления в Пекине, 2011 год
Фото: Global Look Press
20120509_zaf_v53_014
О смерти певицы сообщила государственная телерадиокомпания Ирландии. На фото: концерт в Онтарио, Канада, 2012 год
Фото: Global Look Press
20121009_gaf_u39_026
О’Риордан была обнаружена мертвой в одном из отелей Лондона. На фото: вокалистка The Cranberries во время концерта в Берлине, 2012 год
Фото: Global Look Press/Marc Tirl
2018-01-15T172254Z_1030173114_RC165EB1B8E0_RTRMADP_3_PEOPLE-DOLORESORIORDAN
Певица во время концерта в Албании, 2007 год
Фото: REUTERS/Arben Celi/File Photo
20121127_zaf_p34_373
Долорес выступает во Франции, 2012 год
Фото: Global Look Press
GettyImages-56327578
Во время выступления на ватиканском Рождественском концерте, 2005 год
Фото: Getty Images
2018-01-15T172259Z_339715430_RC117FCABBE0_RTRMADP_3_PEOPLE-DELORESORIORDAN
Долорес на сцене со своей наградой European Border Breakers Awards в Каннах, 2008 год
Фото: REUTERS/Gilbert Tourte/File Photo
GettyImages-621052358
На сцене в Дублине, 1995 год
Фото: Getty Images
TASS_13745787
Долорес О’Риордан в 2015 году в Ирландии
Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Niall Carson

Полиция британской столицы приступила к расследованию смерти артистки. На данном этапе расследования она рассматривается как «необъяснимая».

The Cranberries — одна из самых известных групп Ирландии. Коллектив добился успеха после прихода Долорес О’Риордан. Рок-группа продала более 40 млн копий альбомов по всему миру. В 2003 году О’Риордан покинула коллектив и начала сольную карьеру.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017