Кормухина выразила сожаление в связи со смертью солистки The Cranberries
Певица Ольга Кормухина выразила сожаление в связи со смертью вокалистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан.
Она отметила, что артистка была «самобытной», и назвала группу «ярчайшим явлением».
«Сейчас мало таких выделяющихся, выдающихся групп, артистов. Она была одной из них», — заявила Кормухина.
Как сообщал портал iz.ru, О’Риордан умерла в возрасте 46 лет. Тело артистки было обнаружено в одном из отелей Лондона 15 января.
Полиция британской столицы приступила к расследованию смерти артистки. На данном этапе расследования она рассматривается как «необъяснимая».
The Cranberries — одна из самых известных групп Ирландии. Коллектив добился успеха после прихода Долорес О’Риордан. Рок-группа продала более 40 млн копий альбомов по всему миру. В 2003 году О’Риордан покинула коллектив и начала сольную карьеру.