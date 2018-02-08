Прямой эфир

Москвичи смогут наблюдать мини-парад планет с Луной

0
Фото: TASS/ZUMA/Zhang Nan
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Москвы с 8 по 11 февраля смогут наблюдать великолепное зрелище сближения Луны с тремя планетами, сообщается на сайте Московского планетария.

Еще с начала февраля Сатурн, Марс и Юпитер выстроились в одну линию над южным горизонтом. Высоко на юге виден Юпитер, восточнее расположился Марс и совсем низко над юго-востоком после 6:30 по мск восходит Сатурн.

Этот мини-парад планет торжественно пройдет Луна, подойдя к каждой из них достаточно близко.

Лучше всего наблюдать за красивым явлении по утрам перед восходом Солнца и лишь при наличии ясной, безоблачной погоды.

Ранее портал iz.ru публиковал видео «кровавого суперлуния». Естественный спутник приблизился к Земле на минимальное расстояние в 359 тыс. км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Без ума от космоса
Российским научным институтам поручено исследовать влияние тяжелых заряженных частиц на человеческий организм
«Воздействие радиации — вопрос фундаментальный»
Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал «Известиям» об исследовании воздействия космического излучения на человека и технику

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017