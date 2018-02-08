Москвичи смогут наблюдать мини-парад планет с Луной

Жители Москвы с 8 по 11 февраля смогут наблюдать великолепное зрелище сближения Луны с тремя планетами, сообщается на сайте Московского планетария.

Еще с начала февраля Сатурн, Марс и Юпитер выстроились в одну линию над южным горизонтом. Высоко на юге виден Юпитер, восточнее расположился Марс и совсем низко над юго-востоком после 6:30 по мск восходит Сатурн.

Этот мини-парад планет торжественно пройдет Луна, подойдя к каждой из них достаточно близко.

Лучше всего наблюдать за красивым явлении по утрам перед восходом Солнца и лишь при наличии ясной, безоблачной погоды.

Ранее портал iz.ru публиковал видео «кровавого суперлуния». Естественный спутник приблизился к Земле на минимальное расстояние в 359 тыс. км.