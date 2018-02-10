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Москва в 10-й раз присоединится к «Часу Земли»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Москва присоединится к международной экологической акции «Час Земли», которая состоится 24 марта, уже в 10-й раз. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На полтора часа, с 20:00 до 21:30, в столице 24 марта отключат архитектурно-художественную подсветку рекламных конструкций, зданий, мостов и других городских объектов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в акции впервые примет участие парк «Зарядье». Горожан также призывают не оставаться в стороне и отключить на час электроприборы, погасить свет.

Цель акции «Час Земли» — призвать жителей планеты разумно потреблять электроэнергию и другие ресурсы — воду, газ и тепло. Ежегодно на один час подсветку зданий, памятников архитектуры и истории отключают по всему миру. Впервые акция прошла в Австралии в 2007 году. В 2017-м в ней приняли участие 184 государства. Россия участвует в «Часе Земли» с 2009 года.

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