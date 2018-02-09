Более 80 объектов спорта и культуры построят в Москве в ближайшие годы

Столичные власти планируют строительство 83 объектов культуры и спорта в ближайшие три года. Как рассказали в пятницу, 9 февраля, в пресс-службе стройкомплекса, будут построены 32 объекта культуры и 51 спортивный объект.

Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин отметил, что Москва готова принять чемпионат мира по футболу, темпы строительства спортивных объектов не снижаются. На территории «Лужников» после окончания ЧМ по футболу для москвичей будут доступны Центр художественной гимнастики, Ледовый дворец и бассейн, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что на стадионах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, создадут специальные изоляторы для буйных болельщиков.