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Стадион «Динамо» откроется после реконструкции до ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Стадион «Динамо» откроется после реконструкции уже в этом году. Об этом в среду рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам заммэра, реконструкция стадиона уже вышла на заключительную стадию: на игровом поле лежит натуральный газон с нанесенной разметкой, поставлены ворота и закончен монтаж кресел на трибунах. Хуснуллин подчеркнул, что «Динамо» является не только стадионом, но и комплексом спортивных объектов.

Символическая церемония открытия обновленного футбольного поля стадиона прошла 22 октября 2017 года.

А последняя контрольная игра футбольной сборной России с итальянцами перед чемпионатом мира – 2018 станет первым официальным матчем, который пройдет на легендарной спортивной арене, пишет Утро.ru.​

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