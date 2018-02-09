Посол США в РФ рассказал о нехватке ежедневного солнца в Москве

На официальном канале посольства США в России в Twitter глава американской дипломатической миссии Джон Хантсман рассказал, что ему очень нравится Москва, но ему не хватает ежедневного солнца и возможности одному прогуляться по мегаполису.

«Мне очень хорошо в Москве, это отличный опыт для меня и моей семьи, чем больше я узнаю этот город, тем больше мне нравится этот город», — поделился он. «Конечно, мне не хватает возможностей пройтись одному, мне не хватает ежедневного солнца, я скучаю по прекрасному виду на горы в Юте. Но для меня работа в России это очень важный опыт», — признался американский дипломат.

#ПосолХантсман: «Неотъемлемая часть моей жизни в России – это встречи с людьми, которые знакомят меня с российской культурой».

А куда бы вы пригласили посла? Ждем ваших рекомендаций! #AskTheAmbassador pic.twitter.com/SKhiBbjz8t — Посольство США в РФ (@USEmbRu) February 9, 2018

В продолжении видеоролика Хантсман поинтересовался мнением москвичей, какие места ему следует посетить, чтобы лучше узнать город.

Ранее портал iz.ru сообщил, что посол США в России Джон Хантсман заявил, что готов повторить опыт своего крещенского ныряния в прорубь и при температуре –60 градусов, если к нему присоединятся высокопоставленные представители российского руководства. Джон Хантсман признался, что ему понравились крещенские купания в Новоиерусалимском монастыре.