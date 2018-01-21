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Посол США поделился ощущениями от купания в проруби

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Посол США Джон Хантсман после купания в купели на реке Истра в Подмосковье заявил, что считает это незабываемым опытом, который служит укреплению отношений.

«Мне говорили, что это незабываемый опыт, и действительно так и получилось. Я никогда не забуду этот опыт. Конечно, это произвело на меня большое впечатление», — сказал Хантсман журналистам.

По его словам, эта «великая русская традиция» впечатлила его. Хантсман рассказал, что накануне купания смотрел в интернете ролики о крещенских купаниях и морально готовился к погружению в прорубь. Посол считает, что участие в подобных мероприятиях помогает ему лучше понять религию и культуру России. Посол также не исключил, что в будущем станет экспертом в области русских традиций.

Напомним, в воскресенье посол США Джон Хантсман прибыл в Новоиерусалимский мужской монастырь в Подмосковье, где искупался в крещенской купели.

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