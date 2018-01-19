Более 1,5 млн россиян искупались в прорубях на Крещение

Свыше 1,5 млн человек уже приняли участие в крещенских купаниях на территории России. Происшествий не зафиксировано, передает в пятницу МЧС России.

«На Крещение по всей стране было оборудовано почти 4 тыс. купелей, в которых обряд омовения совершили более 1,5 млн человек», — уточнили в министерстве.

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Как ранее сообщал портал iz.ru, президент России Владимир Путин окунулся в прорубь во время крещенских купаний на озере Селигер в Тверской области.