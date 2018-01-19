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Более 1,5 млн россиян искупались в прорубях на Крещение

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Свыше 1,5 млн человек уже приняли участие в крещенских купаниях на территории России. Происшествий не зафиксировано, передает в пятницу МЧС России.

«На Крещение по всей стране было оборудовано почти 4 тыс. купелей, в которых обряд омовения совершили более 1,5 млн человек», — уточнили в министерстве.

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Зимние забавы в Крещенский сочельник — канун празднования дня Крещения Господня
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Один из обязательных ритуалов Крещенского сочельника — посещение праздничной литургии в церкви
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Священнослужитель благословляет верующего во время торжественной службы
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Крещенские купания в Измайловском кремле в Москве
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Безопасность верующих во время традиционных купаний обеспечивают медики и сотрудники МЧС
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Иордань в Измайловском кремле
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Участник купания совершает троекратное погружение в воду
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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После крещенского купания
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Крещенские купания в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Крещенское омовение в Измайловском кремле
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Вид Измайловского кремля в Крещенский сочельник
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Крещенский сочельник верующие набирают освященную воду на источнике Святой ключ в Искитимском районе Новосибирской области
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Участник крещенских купаний в Приморском крае перед окунанием в купель
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Мужчина во время крещенских купаний в Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Верующие во время традиционного праздничного купания в Крещенский сочельник на территории Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря в Новгородской области
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Военнослужащий соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО) в купели во время празднования Крещенского сочельника в Краснодарском крае
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В крещенских купаниях принял участие и российский президент. Владимир Путин окунулся в иордань мужского монастыря Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Как ранее сообщал портал iz.ru, президент России Владимир Путин окунулся в прорубь во время крещенских купаний на озере Селигер в Тверской области. 

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