Более 1,5 млн россиян искупались в прорубях на Крещение
Свыше 1,5 млн человек уже приняли участие в крещенских купаниях на территории России. Происшествий не зафиксировано, передает в пятницу МЧС России.
«На Крещение по всей стране было оборудовано почти 4 тыс. купелей, в которых обряд омовения совершили более 1,5 млн человек», — уточнили в министерстве.
Как ранее сообщал портал iz.ru, президент России Владимир Путин окунулся в прорубь во время крещенских купаний на озере Селигер в Тверской области.