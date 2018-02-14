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Максимально высокое за столетие давление угрожает здоровью москвичей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Атмосферное давление в Москве поднимется в среду до рекордного показателя столетия для этого дня — 762 мм рт. ст. Об этом сообщает Росгидрометцентр.

Антициклон начал управлять погодой в столице в феврале. К четвергу центр антициклона больше всего приблизится к Москве. В четверг давление прогнозируется на уровне 760 мм рт. ст. После этого антициклон начнет отступать, и давление постепенно понизится. До конца недели оно остановится на уровне 754 мм рт. ст.

Москвичам повышенное атмосферное давление грозит повышенной тревожностью, головными болями, гипертоническими кризами и кровотечениями из носа, предупреждает Утро.ru.

В ночь на четверг мороз тоже будет сильный — до минус 13 градусов. Днем потеплеет до минус 5 — минус 7. В пятницу в столице ожидается до минус 10 градусов в темное время суток и до минус 5 днем. Наиболее комфортной погода будет в выходные — днем ожидается не более минус 3 градусов.

На протяжении всех этих дней ожидается переменная облачность, слабый юго-восточный ветер и умеренный снег.

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