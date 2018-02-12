Рекордно высокое давление ожидается в Москве к середине недели

Рекордно высокое атмосферное давление ожидается в Москве к середине недели. Показатели давления для этого времени года достигнут максимума с начала XXI века, сообщают синоптики погодного центра «Фобос».

Давление в столице начнет расти в связи с приближением сибирского антициклона уже во вторник. Оно превысит норму, составив 756 мм рт. ст.

«В Москве в среду-четверг барометры покажут 761−764 мм рт. ст., а это самые высокие значения в это время года в XXI веке», — цитирует сетевое издание m24.ru сообщение синоптиков.

Вероятность существенных осадков в Москве до четверга невелика, а температура днем будет колебаться от –6 до –8 градусов.



Ближе к выходным морозы от Москвы отступят. При этом столичные власти предупреждают, что снегопады могут продолжиться до марта.