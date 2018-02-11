Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за снегопада

Все службы Московского метрополитена перевели в усиленный режим работы в связи со снегопадом, говорится в Twitter подземки.

Уточняется, что движение по всем линиям осуществляется штатно.

11 февраля в столице ожидается облачная погода, местами возможен снег. Температура воздуха днем составит от –2 до –4 градусов.

В связи с возможностью образования снежных заносов и гололедицы на дорогах московским водителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт.