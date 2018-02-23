Сбербанк рассказал о тратах женщин к 23 февраля

В Сбербанке России подготовили исследование о зарплатах мужчин и тратах женщин ко Дню защитника отечества, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Выяснилось, что у мужчин самый высокий рост доходов приходится в возрасте от 25 до 35 лет – в это время они могут увеличить свой доход приблизительно на 20%. При этом, самую высокую зарплату они получают в 40–45 лет.

Средняя заработная плата по стране составляет 38 тыс. рублей. При этом в Москве мужчины в среднем получают 53 тысячи, а самый высокий показатель - 61 тыс. рублей - в Чукотском автономном округе.

Как правило, чаще всего мужчины тратятся на продукты (28% от всех расходов), обслуживание автомобилей, товары для дома и ремонта (11–13%). В качестве досуга мужчины чаще всего выбирают кино, бильярд и боулинг.

Отмечается, что уровень расходов женщин в праздничные дни увеличился на 33%. В преддверии 23 февраля самым популярным подарком является мужская одежда. Также традиционно возрастают траты на ювелирные изделия, часы и товары для туризма.

Ранее эксперты рассказали о самых оригинальных подарках, которые можно подарить мужчинам на 23 Февраля.