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Городские службы Москвы переведены на усиленный режим из-за морозов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Энергетические компании, городские и экстренные службы Москвы переведены на усиленный режим работы из-за ожидающихся сильных морозов. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

«Перед коммунальными службами города стоит вдвойне ответственная задача — безаварийная работа всех систем жизнеобеспечения Москвы в праздничные дни и в условиях аномальных для февраля 25-градусных морозов, которые обещают синоптики», — цитирует пресс-служба заммэра Москвы Петра Бирюкова.

На случай экстренных ситуаций подготовлены 659 аварийных бригад, почти 745 единиц спецтехники, более 2,5 тыс. дизель-генераторных установок, а также мобильные котельные. По словам заммэра, такие меры позволят «пережить даже самую суровую зиму».

21 февраля ГУ МЧС по Москве распространило предупреждение о сильных морозах, которые ожидаются в столице в ближайшие дни. Температура воздуха с 23 по 28 февраля может доходить до -20…-25 градусов. По данным Росгидромета, аномальное похолодание принес холодный арктический воздух, пришедший с севера Сибири.

Ожидается, что День защитника Отечества в 2018 году станет самым холодным за последние 50 лет.   

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