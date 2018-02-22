Прямой эфир
Сюжет:

«Оранжевый» уровень опасности из-за морозов объявлен на Северо-Западе РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Оранжевый» уровень опасности объявлен в регионах Северо-Запада РФ из-за морозов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогностической карте предупреждений для СЗФО, из-за очень низкой температуры возможна потенциальная угроза стихийных бедствий. Так, «оранжевый» уровень опасности объявлен в Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Новгородкой, Псковской областях, а также в Карелии, Коми и Нененцком автономном округе.

В четверг, 22 февраля в Санкт-Петербурге температура воздуха опустится до -18 градусов.

Сильные морозы ожидаются и в Московском регионе. МЧС предупредило москвичей об аномально холодной погоде на период с 23 по 28 февраля. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гидрометцентр пошутил о погоде в Москве на 8 марта
Потепление на Алтае не спровоцировало раннего пробуждения медведей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017