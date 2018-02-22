«Оранжевый» уровень опасности из-за морозов объявлен на Северо-Западе РФ

«Оранжевый» уровень опасности объявлен в регионах Северо-Запада РФ из-за морозов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогностической карте предупреждений для СЗФО, из-за очень низкой температуры возможна потенциальная угроза стихийных бедствий. Так, «оранжевый» уровень опасности объявлен в Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Новгородкой, Псковской областях, а также в Карелии, Коми и Нененцком автономном округе.

В четверг, 22 февраля в Санкт-Петербурге температура воздуха опустится до -18 градусов.

Сильные морозы ожидаются и в Московском регионе. МЧС предупредило москвичей об аномально холодной погоде на период с 23 по 28 февраля.