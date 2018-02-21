МЧС предупредило жителей столицы о грядущих морозах

В ближайшие выходные в Москве ожидаются сильные морозы. Соответствующее предупреждение распространило ГУ МЧС по столице.

По прогнозам метеорологов, аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7–12 градусов, а местами — на 15–18 градусов ожидается в Москве с 23 по 28 февраля. В ночные часы температура воздуха в Центральном федеральном округе будет понижаться до 22–28 градусов мороза, на севере округа ожидается местами до 30–35 градусов мороза. По данным Росгидромета, аномальное похолодание связано с поступлением холодного арктического воздуха с севера Сибири на европейскую территорию России, сообщает BFM.RU.

В МЧС также напомнили, что в условиях низких температур возрастает риск увеличения случаев возгораний в жилом секторе, в административных зданиях, в учреждениях социальной сферы, включая места с круглосуточным пребыванием людей, а также на складских и торговых объектах, в выселенных зданиях и бытовках. В условиях аномальных морозов в министерстве рекомендуют по возможности воздержаться от продолжительного пребывания на улице, а также надевать теплую одежду и обувь во избежание переохлаждения или обморожения. Водителям рекомендовано отложить дальние поездки, а на дороге соблюдать осторожность и скоростной режим, сообщает телеканал «360».

По словам директора Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, низкая, не соответствующая климатической норме температура в феврале не является редким явлением: подобное было зафиксировано 60 раз за 140 лет.

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