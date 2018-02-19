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Синоптики ответили на беспокойство Ди Каприо о морозах в Якутии

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Фото: TASS/BarcroftMedia/Teh Han Lin/Barcroft Images
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Российские синоптики ответили на беспокойство голливудского актера Леонардо Ди Каприо, которое он проявил по поводу 60-градусных морозов в якутском Оймяконе. Руководитель отдела прогнозов регионального управления по гидрометеорологии Александр Аржаков заявил, что подобная температура является нормой для города. 

«Каждый год становится всё теплее. Так зима 2016–2017 годов была аномально теплой. Аномально теплым был март прошлого года, который побил все рекорды. В этом году январь оказался ближе к норме, за счет второй декады», — приводит его слова «РИА Новости»

Голливудский артист, который также является основателем благотворительного фонда по сохранению экологической среды обитания планеты Земля, ранее выразил свою обеспокоенность изменением мирового климата. Актер отметил, что зимой 2018 года температура воздуха в сибирском селе Оймякон в Республике Саха, считающимся самым холодным местом на Земле, опустилась до почти рекордных –62 градусов. По словам актера, колебания температуры создают угрозу для жизни, изменения почв, а также флоры и фауны.

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