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Леонардо Ди Каприо написал в Instagram о Якутии

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Американский актер Леонардо Ди Каприо написал в соцсети Instagram о якутском селе Оймякон, где текущей зимой зафиксировали почти рекордно низкую температуру.

Голливудский артист, который также является основателем благотворительного фонда по сохранению экологической среды обитания планеты Земля, выразил свою обеспокоенность изменением мирового климата. Актер отметил, что зимой 2018 года температура воздуха в сибирском селе Оймякон в Республике Саха, считающемся самым холодным местом на Земле, опустилась до почти рекордных -62 градусов.

«По словам местных жителей, за последние 15 лет такой низкой температуры не было. Изменение климата представляет реальную угрозу для жизни местного населения, влияя на почву, флору и фауну», — приводит слова Ди Каприо ИA YakutiaMedia.

В сообщении актера также использованы кадры из документального фильма Доминика Бари, Фелипе Паивы, Петра Винокурова.

Ранее портал iz.ru сообщал, что японец окунулся в Оймяконе при температуре -60 градусов.

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