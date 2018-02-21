Облачная и морозная погода ожидается в Москве в среду

В Москве и Подмосковье 21 февраля ожидается облачная погода и небольшой снег. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Температура воздуха днем опустится до –8...–10 градусов.

«Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег и гололедица», –– цитирует ТАСС синоптиков.

В Подмосковье столбики термометров покажут до –13 градусов.

Ветер северо-западный 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

В ночь на четверг, 22 февраля, ожидаются морозы до –18 градусов.

19 февраля портал iz.ru сообщал, что на этой неделе в Москве ожидается самое высокое атмосферное давление за весь февраль.

«Не исключено, что к пятнице атмосферное давление достигнет самых высоких значений, которые наблюдались в этом феврале. И это будет сопряжено с сильным понижением температуры», — сообщила специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.