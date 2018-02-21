Гидрометцентр пошутил о погоде в Москве на 8 марта

Температура воздуха в Москве 8 марта ожидается на уровне выше нуля по Фаренгейту (0 градусов по Цельсию — это +32 градуса по Фаренгейту). Об этом сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Мужчины у нас не только ученые, но и джентльмены, поэтому, чтобы выразить теплое отношение к женщинам, на 8 марта прогнозы выпускаются в градусах Фаренгейта, поэтому сейчас совершенно уверенно можно сказать, что температура будет положительной», — приводит его слова «РИА Новости».

При этом он добавил, что возможности для прогнозов погоды на две недели вперед и больше появятся лишь через 30 лет.

Как писал портал iz.ru ранее 21 февраля, МЧС предупредило москвичей об аномальных морозах 23–28 февраля.