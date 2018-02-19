Синоптики ответили на беспокойство Ди Каприо о морозах в Якутии

Синоптики из Якутии ответили Леонардо Ди Каприо. Актер и защитник окружающей среды очень переживает из-за холодов в Оймяконе. Американского актера беспокоят жуткие якутские морозы. Но синоптики утверждают: минус 60 градусов для Оймякона норма. За Instagram Ди Каприо следит множество якутов. Они попытались успокоить Лео: в Оймяконе к холодам привыкли. Но многие признали, что климат все-таки со временем меняется. И поблагодарили Лео за беспокойство о последствиях глобального потепления.