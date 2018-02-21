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Потепление на Алтае не спровоцировало раннего пробуждения медведей

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Повышенные температуры в Алтайском крае не спровоцировали раннее пробуждение впавших в спячку медведей. Об этом сообщил представитель регионального минприроды.

«У нас пока всё спокойно, данных о том, что мишки просыпаются, еще не поступало. Как только они все проснутся от спячки, мы традиционно их пересчитаем», — приводит «Интерфакс» комментарий представителя министерства. По словам собеседника агентства, в прошлом году на Алтае насчитывалось более 1 тыс. особей медведей.

При этом в зоопарке Барнаула медведи проснулись во время масленичной недели. Медведь Жора несколько раз просыпался и зимой, а его супруга медведица Даша пробудилась только во время праздника.

Согласно прогнозу синоптиков, 21 февраля в Барнауле ожидается 8 градусов мороза, а на следующий день температура поднимется до –2 градусов.

Ранее портал iz.ru писал, что в Приморье обнаружили подброшенного гималайского медвежонка возрастом около 1 месяца.

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