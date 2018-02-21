Одномесячного гималайского медвежонка оставили у охотнадзора в Приморье

Неизвестные оставили у дверей охотнадзора в селе Алексеевка Приморского края кулек с одномесячным гималайским медвежонком. Об этом сообщила общественная организация «Центр «Тигр».

«Такого маленького питомца в Центре реабилитации в селе Алексеевка еще не было. У нас поселился месячный гималайский медвежонок. Его подбросили к дверям Охотнадзора, а уже оттуда перевезли в Центр реабилитации», — говорится в сообщении организации.

Ее представители подчеркивают, что малыша, по всей видимости, отнесли к зданию охотнадзора сразу после обнаружения. Медвежонок достаточно упитан, его вес составляет 2400 граммов. Специалисты центра кормят животное молочной смесью из бутылочки каждые четыре часа. Большую часть дня медвежонок спит в утепленном домике-берлоге. Сотрудники организации планируют отпустить медведя в лес, когда он вырастет.

10 февраля портал iz.ru писал, что в Москве обнаружили двух новорожденных медвежат. Малыши находились в картонной коробке у мусорного бака, из незамедлительно отправили в Центр реабилитации диких животных.