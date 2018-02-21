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Аномальные морозы ожидаются в Москве в ближайшие дни

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Аномальные морозы до -20 градусов придут в Москву в ночь на 23 февраля. Об этом сказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«23 февраля местами небольшой снег, ночные температуры опустятся до минус 18–20 градусов, по области — до -25 градусов. Такая погода является аномально холодной для конца февраля», — цитирует Вильфанда агентство городских новостей «Москва».

Он уточнил, что дневные температуры ожидаются в пределах минус 9–13 градусов.

Вильфанд добавил, что в ближайшие семь дней на территории Центрального федерального округа будут стоять аномально низкие температуры — на 15 градусов ниже нормы.

«В течение ближайших 5–7 дней до конца февраля прогнозируется аномально холодная погода. Температура воздуха должна быть ниже многолетних значений на 7 градусов, интенсивность этих значений будет существенно ниже 7 градусов, на 15 градусов даже в Москве», — приводит слова Вильфанда «РИАМО».

Напомним, в среду, 21 февраля, синоптики прогнозировали облачную погоду с небольшим снегом. Температура воздуха днем опустится до минус 8–10 градусов, ночью — до -18 градусов. Кроме того, на этой неделе в Москве ожидается самое высокое атмосферное давление за весь февраль. Ожидается, что День защитника Отечества в 2018 году станет самым холодным за последние 50 лет.  

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