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Превышение уровня сероводорода зафиксировали в Москве

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Фото: агентство городских новостей "Москва"
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На юго-востоке столицы зафиксировали превышение предельно допустимого уровня сероводорода в 1,2 раза. Об этом сообщили в пресс-службе «Мосэкомониторинга».

Превышение нормы концентрации сероводорода при слабом ветре зафиксировали в столице в понедельник, 19 февраля. В ведомстве отметили, что превышение концентрации является незначительным. Уровень содержания в атмосфере Москвы других загрязняющих веществ — оксида и диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы и приземного озона — находился в пределах нормы.

В ведомстве добавили, что в дневные часы понедельника, а также в ближайшие сутки погода в столичном регионе будет способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере, пишет сетевое издание m24.ru.

Ранее портал iz.ru сообщал, что День защитника Отечества может стать самым морозным за 50 лет.

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