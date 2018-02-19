Метро Москвы работает в усиленном режиме из-за непогоды

Службы Московского метрополитена переведены на усиленный режим работы из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной подземки.

«Все службы Московского метрополитена перешли на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий», — сказано в сообщении.

Отмечается, что метро работает в штатном режиме, поезда по всем линиям следуют согласно графикам. Из-за непогоды чаще производится уборка вестибюлей и лестничных сходов.

Как сообщали в Гидрометцентре, 19 февраля в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом, температура воздуха опустится до –3 градусов.