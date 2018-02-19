Шпалы из пластика начнут укладывать на трамвайных путях в Москве

Износостойкие шпалы из переработанного пластика вместо деревянных начнут укладывать на трамвайных путях в Москве. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Шпалы начнут использовать уже в 2018 году при ремонте 6,75 км путей в Холодильном переулке, 1-м и 4-м Рощинских проездах, Ростокинском проезде, а также на улице Бориса Галушкина. Проект испытывали в 2017 году на участке линии на проспекте Мира и признали удачным.

Деревянные шпалы, несмотря на пропитку каменноугольной смолой, служат только 10 лет. Конструкцию из переработанного пластика не нужно обрабатывать, что позитивно сказывается на окружающей среде, а срок их службы составляет до 50 лет.

Износостойкая технология успешно применяется в странах Европы и Азии, Канаде и США. Она позволяет уберечь деревья от вырубки и решить вопрос с переработкой пластикового мусора.

Ранее портал iz.ru сообщал, что заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию более 20 станций метрополитена.