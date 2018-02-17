Парковка в Москве будет бесплатной с 23 по 25 февраля
Автовладельцы смогут бесплатно оставлять свои машины на парковках Москвы с 23 по 25 февраля.
Дело в том, что на пятницу выпадает День защитника Отечества, а это значит, что и в субботу, 24 февраля, плата взыматься не будет.
На плоскостных площадках со шлагбаумами будет действовать тариф праздничного дня, сообщается на сайте мэра Москвы.
Столичные власти призывают автомобилистов внимательно выбирать места для парковки и соблюдать правила дорожного движения.