Парковка в Москве будет бесплатной с 23 по 25 февраля

Автовладельцы смогут бесплатно оставлять свои машины на парковках Москвы с 23 по 25 февраля.

Дело в том, что на пятницу выпадает День защитника Отечества, а это значит, что и в субботу, 24 февраля, плата взыматься не будет.

На плоскостных площадках со шлагбаумами будет действовать тариф праздничного дня, сообщается на сайте мэра Москвы.

Столичные власти призывают автомобилистов внимательно выбирать места для парковки и соблюдать правила дорожного движения.