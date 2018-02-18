Число мест для стажировок в мэрии Москвы увеличилось в три раза

Количество мест в новом наборе по программе стажировок в правительстве Москвы увеличилось почти в три раза — до 200 мест. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Набор для участия в программе начнется в понедельник, 19 февраля. Пройти стажировку смогут студенты третьего и четвертого курсов бакалавриата, а также магистры, аспиранты и выпускники. Кандидаты на прохождение стажировки должны заполнить анкету, написать мотивационное эссе и пройти ряд испытаний в центре оценки (среди них тест, интервью, кейсы и деловые игры). Стажировка продлится в течение девяти месяцев и будет оплачиваться, передает РИАМО.

Ранее портал iz.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин готов принять на работу и стажировку в столичное правительство победителей всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России».