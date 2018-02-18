Прямой эфир

Число мест для стажировок в мэрии Москвы увеличилось в три раза

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество мест в новом наборе по программе стажировок в правительстве Москвы увеличилось почти в три раза — до 200 мест. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Набор для участия в программе начнется в понедельник, 19 февраля. Пройти стажировку смогут студенты третьего и четвертого курсов бакалавриата, а также магистры, аспиранты и выпускники. Кандидаты на прохождение стажировки должны заполнить анкету, написать мотивационное эссе и пройти ряд испытаний в центре оценки (среди них тест, интервью, кейсы и деловые игры). Стажировка продлится в течение девяти месяцев и будет оплачиваться, передает РИАМО.

Ранее портал iz.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин готов принять на работу и стажировку в столичное правительство победителей всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мэрия Москвы предложит стажировку финалистам конкурса «Лидеры России»
Молодые тульские активисты отправятся на стажировку в Госдуму

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017