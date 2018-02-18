Более 20 станций метро введут в эксплуатацию в 2018 году

Более 20 станций метрополитена планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, до конца года откроется 21 новая станция метро, будет запущено более 50 км линий. Предполагается, что в проект войдет и участок «Саларьево» – «Столбово».

Подготовка территорий и вынос коммуникаций проводится на юго-востоке Москвы на участке от «Каховской» до «Нижегородской». Также проводятся необходимые работы для новой ветки в Бирюлево и станции в сторону Коммунарки в районе «Улицы Новаторов».

На официальном сайте мэра и правительства Москвы сообщается, что совместно со строительством станций благоустройство коснется прилегающих к ним территорий. Хуснуллин отметил, что строительство метро по-прежнему остается одной из самых масштабных программ правительства города.

Ранее портал iz.ru писал, что Марат Хуснуллин сообщил, что первый участок Большой кольцевой линии московского метро планируют запустить в ближайшие две недели.