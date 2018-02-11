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Линию метро до Новой Москвы начнут строить летом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Работы по строительству новой линии московского метро в Новую Москву могут начаться уже летом. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Для обслуживания и ремонта поездов новой линии метро, ведущей в Троицк, в Новой Москве планируется построить крупное электродепо «Сосенки». Для будущего завода по ремонту подвижного состава уже подобрана площадка», — цитирует Хуснуллина «Интерфакс».

Электродепо будет находиться на пересечении Калужского шоссе и магистрали «Внуково–Остафьево–Щербинка». По словам заммэра, оно будет обслуживать поезда, курсирующие на линии от станции «Севастопольский проспект» через Столбово и Коммунарку до Троицка.

«Протяженность новой линии составит более 20 км. Проект новой линии фактически уже готов, этим летом могут начаться уже работы по ее сооружению», — рассказал глава стройкомплекса, добавив, что новая линия сократит путь от Троицка до центра Москвы на 20 минут.

Ранее в конце января Марат Хуснуллин сообщил о завершении строительства двухпутного тоннеля до станции «Юго-Восточная» на Кожуховской линии.

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