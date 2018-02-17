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Запуск первого участка большого кольца метро запланирован на март

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Первый участок Большой кольцевой линии московского метро планируют запустить в ближайшие две недели. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что по первому участку Большой кольцевой линии в тестовом режиме уже ходят поезда от станции «Деловой Центр» до станции «Петровский парк». В настоящее время идет апробация систем метрополитена. Для пассажиров участок будет открыт в течение ближайших одной-двух недель, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Интерфакс».

Длина первого участка Большой кольцевой линии метро составит 10,5 км. Для пассажиров в скором времени будут открыты станции «Петровский парк», «ЦСКА», «Шелепиха», «Деловой Центр». Хуснуллин отметил, что работы сейчас ведутся и на других участках новой линии, протяженность которой составит 67 км, а число станций — 31.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Москве построят около 50 станций метро в течение трех лет.

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