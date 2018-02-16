Линии московского метро могут переименовать по результатам голосования

Участникам проекта «Активный гражданин» предложат изменить существующие названия линий Московского метрополитена. Соответствующее голосование в ближайшее время запустят на портале, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Участникам опроса предложат несколько вариантов обозначения линий метро: номерную систему названий (первая, вторая, третья и так далее), по цветам (красная, синяя, фиолетовая) или оставить принятые в настоящее время официальные названия.

В настоящее время в столичной подземке 14 линий общей протяженностью 408 км. Каждая ветка с 1990-х годов носит полное название, имеет порядковый номер и цветовое обозначение, сообщает телеканал «360».

Пассажиры метро в основном ориентируются по цветам, которыми линии отмечены на схемах. В объявлениях на станциях и поездах цветовые названия не транслируются. На английском языке звучат цифровые обозначения линий, считающиеся более понятными туристам.

Ранее стало известно, что в Московском метрополитене может сократиться число транслируемых объявлений. Эту инициативу поддержали принявшие участие в опросе в рамках проекта «Активный гражданин» москвичи.