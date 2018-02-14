Число аудиосообщений в московском метро могут сократить по просьбе жителей

Число транслируемых объявлений в Московском метрополитене может сократиться. Эту инициативу поддержали москвичи, принявшие участи в опросе в рамках проекта «Активный гражданин». Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Отмечается, что в голосовании участвовало более 206 тыс. человек. Наибольшую поддержку (46,49% голосов) получила мера по сокращению объема транслируемых объявлений.

Инициаторы проекта полагают, что достаточно оставить наиболее важные сообщения — о чрезвычайных ситуациях или изменениях в движении транспорта. Остальные участники голосования (27,92%) считают, что количество информации, которое они слышат на эскалаторах в настоящее время, оптимально.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Москве на базе портала «Активный гражданин» заработает онлайн-сервис для общения жителей многоэтажных домов. Инициативу активных москвичей одобрил мэр столицы Сергей Собянин.