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Все поезда на фиолетовой ветке московского метро заменят к 2020 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Все поезда на фиолетовой ветке Московского метрополитена заменят в ближайшие два года, сообщила заместитель начальника службы подвижного состава в столичной подземке Юлия Сорокина.

По ее словам, к 2020 году по Таганско-Краснопресненской линии будут курсировать 114 поездов нового поколения «Москва».

Фиолетовая ветка метро считается самой загруженной. Ежесуточно по ней проезжают не менее 1,2 млн пассажиров, рассказала журналистам Сорокина.

В субботу, 17 февраля, в электродепо Выхино поступил 37-й по счету метропоезд «Москва».

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