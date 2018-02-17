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Ликсутов сравнил метро Москвы и Нью-Йорка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Точность исполнения расписания поездов в метро Москвы в минувшем году составила 99,9%. По этому показателю московская подземка опережает ведущие подземки мира, заявил заммэра российской столицы Максим Ликсутов.

«По этому показателю Московский метрополитен лучше метрополитена Токио и в 50 раз лучше, чем метрополитен Нью-Йорка», — подчеркнул Ликсутов.

Он отметил, что ежедневно московская подземка перевозит порядка 9 млн пассажиров. Линии метро, протяженность которой составляет 408 км, пропускает более 10,6 тыс. поездов в сутки. Интервал движения поездов — 90 секунд, передает ТАСС.

Как писал портал iz.ru, жителям Москвы предложили принять участие в голосовании по переименованию линий московского метро. Будут рассмотрены три варианта: номерная система названия, по цветам либо же официальные в настоящее время названия.

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