Ликсутов сравнил метро Москвы и Нью-Йорка

Точность исполнения расписания поездов в метро Москвы в минувшем году составила 99,9%. По этому показателю московская подземка опережает ведущие подземки мира, заявил заммэра российской столицы Максим Ликсутов.

«По этому показателю Московский метрополитен лучше метрополитена Токио и в 50 раз лучше, чем метрополитен Нью-Йорка», — подчеркнул Ликсутов.

Он отметил, что ежедневно московская подземка перевозит порядка 9 млн пассажиров. Линии метро, протяженность которой составляет 408 км, пропускает более 10,6 тыс. поездов в сутки. Интервал движения поездов — 90 секунд, передает ТАСС.

Как писал портал iz.ru, жителям Москвы предложили принять участие в голосовании по переименованию линий московского метро. Будут рассмотрены три варианта: номерная система названия, по цветам либо же официальные в настоящее время названия.