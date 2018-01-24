Определены финалисты конкурса на облик двух новых станций метро Москвы

Десять команд-финалистов отобрали для разработки облика двух новых станций Большой кольцевой линии метро в результате конкурса. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Чиновник добавил, что всего поступила 51 заявка с идеями дизайна станций «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар». В частности, среди них было девять заявок от международных команд, в которые входят специалисты из Аргентины, Венгрии, Великобритании, Италии, Израиля, Нидерландов, Украины и Латвии. В результате по конкурсу компетентное жюри отобрало 10 команд, которые займутся доработкой предложенных идей во втором этапе конкурса, а также предложат художественные решения интерьеров и входных павильонов станций, сообщает «Утро.ру».

Так, над проектом облика станции «Нагатинский затон» будут трудиться пять команд со специалистами из Москвы, Будапешта и Риги. Дизайн станции «Кленовый бульвар» представят пять команд со специалистами из Москвы, Будапешта, Кордовы, Санкт-Петербурга, Рима, Милана, Пьетрельчина. Итоги конкурса будут объявлены 17 апреля 2018 года.

Ранее портал iz.ru сообщал, что торговые лотки отодвинут от московского метро еще на 25 м.