Обновленный поезд Победы начал курсировать по серой ветке метро

Обновленный поезд Победы начал курсировать на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. Церемония запуска прошла во вторник, 23 января. В этом году поезд стал частью федерального проекта музея Победы — «Территория Победы». Оформление состава рассказывает о российских городах-героях.

Первый поезд под названием «70 лет Великой Победы» появился на серой ветке столичного метро весной 2015 года. По словам заместителя директора метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой, состав стал одним из самых любимых у пассажиров, и руководство метро получило много отзывов и просьб его вернуть, чтобы еще раз напомнить всем о великой Победе, сообщает «ТВ Центр».

Таким образом, было решено вернуть на линию обновленный состав, который будет курсировать в течение полугода. Восемь вагонов поезда оформлены архивными снимками, документами военных лет и статьями о ключевых сражениях.

По словам директора музея Победы Александра Школьника, решается вопрос о выпуске ограниченного тиража карт «Тройка» с символикой городов-героев и музея.

Ранее портал iz.ru сообщал, что более 30 поездов «Москва» запустят на фиолетовой ветке метро в 2018 году.