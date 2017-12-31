Прямой эфир

Третий новогодний поезд запустили в московском метро

0
Фото: агентство городских новостей "Москва"/Киселев Сергей
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Третий поезд, оформленный в праздничных традициях, начал курсировать в московском метрополитене. Его запустили в воскресенье, 31 декабря, на новой станции «Ховрино».

Сообщается, что главными элементами оформления вагонов остались снегири, еловые ветви и снежинки, а внутри состава звучат аудиопоздравления, горят мерцающие лампочки и гирлянды, рассказал первый замначальника Московского метрополитена Роман Латыпов.

Впервые тематический состав, посвященный новогодним праздникам, появился в московском метрополитене в декабре 2016 года и ходил по Кольцевой линии в течение 3 недель.

Портал iz.ru писал о том, что поезд, посвященный предстоящему чемпионату мира по футболу, появился в московском метро. Брендированный состав пустили по Кольцевой линии. Состав будет курсировать на Кольцевой линии в течение восьми месяцев. Станции объявляют посол ЧМ-2018, телеведущая Яна Чурикова и спортивный комментатор Георгий Черданцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Поезд с фотовыставкой запустили между Москвой и Тулой
Новогодние транспортные карты начали продавать в московском метро

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017