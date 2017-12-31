Третий новогодний поезд запустили в московском метро

Третий поезд, оформленный в праздничных традициях, начал курсировать в московском метрополитене. Его запустили в воскресенье, 31 декабря, на новой станции «Ховрино».

Сообщается, что главными элементами оформления вагонов остались снегири, еловые ветви и снежинки, а внутри состава звучат аудиопоздравления, горят мерцающие лампочки и гирлянды, рассказал первый замначальника Московского метрополитена Роман Латыпов.

Впервые тематический состав, посвященный новогодним праздникам, появился в московском метрополитене в декабре 2016 года и ходил по Кольцевой линии в течение 3 недель.

Портал iz.ru писал о том, что поезд, посвященный предстоящему чемпионату мира по футболу, появился в московском метро. Брендированный состав пустили по Кольцевой линии. Состав будет курсировать на Кольцевой линии в течение восьми месяцев. Станции объявляют посол ЧМ-2018, телеведущая Яна Чурикова и спортивный комментатор Георгий Черданцев.