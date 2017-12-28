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Поезд с фотовыставкой запустили между Москвой и Тулой

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Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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Тематический поезд с архивными снимками, посвященными истории развития железнодорожного транспорта в России, с 28 декабря начал курсировать на маршруте Москва–Тула.

Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Запуск тематического состав приурочен к 180-летию со дня торжественного открытия первой в России Царскосельскoй железной дороги.

Экспресс, получивший название «Люди и поезда. История в лицах», украшен 30 фотоснимками, созданными в 1904–1966 годах из коллекции Музея Москвы дореволюционного и советского периодов.

На фотографиях запечатлены этапы строительства железных дорог в России, а также известные железнодорожники и посетители московских вокзалов, в том числе первый в России лауреат Нобелевской премии Иван Павлов.

Ранее сообщалось, что на Кольцевой линии метро начал курсировать новогодний поезд. Для пассажиров там запланированы подарки и могут появиться новогодние персонажи.

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