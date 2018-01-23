Подземный переход построят у станции метро «Фонвизинская» в Москве

Подземный пешеходный переход построят в столице у станции «Фонвизинская» Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена. Об этом сообщает сайт правительства Москвы.

По словам главы департамента транспорта города Андрея Бочкарева, строительные работы по организации подземного перехода начнутся во II квартале 2018 года. Длина перехода составит 189 м. Проходить он будет под железнодорожными путями Октябрьской железной дороги и будет связывать станцию метро «Фонвизинская» с Проектируемым проездом № 589. Переход оборудуют тремя выходами с лестницами с пролетами из композитных материалов, защищающих от снега и дождя, а также в переходе будут установлены лифты, сообщает телеканал «360».

Ранее портал iz.ru сообщал, что строительство перехода на ТПУ «Дубровка» в столице завершится в июне текущего года.