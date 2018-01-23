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Поезд московского метро отогнали в тупик из-за бесхозного предмета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Поезд Московского метрополитена отогнали в тупик станции «Каховская» после обнаружения бесхозного предмета в вагоне. Об этом сообщили в экстренных службах.

«В вагоне поезда метро на станции «Каховская» найден бесхозный предмет. Пассажиры выведены из поезда, состав отогнан в тупик», — цитирует ТАСС сообщение экстренных служб.

На место прибыли кинологи и взрывотехники. В настоящее время они осматривают подозрительный предмет.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Москве эвакуировали станцию метро «Филевский парк» из-за подозрительного предмета, оставленного на станции.

Позднее выяснилось, что бесхозной вещью оказался подарочный кондитерский набор.

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